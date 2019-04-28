شاهد.. آيتن عامر تحتفل بذكرى ميلاد الراحل نور الشريف

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة للفنان الراحل نور الشريف احتفالًا منها بذكري ميلاده، وطلبت من جمهورها الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت آيتن علي الصورة عبر حسابها وقالت:
يذكر أن آيتن عامر، تخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفي شعبان، ومسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفي خاطر، ومسلسل "شقة فيصل" مع الفنان صلاح عبدالله، وكريم محمود عبدالعزيز، وأخيرًا مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، مع الفنانة دنيا سمير غانم.
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