كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت صالح يشارك في المسلسل الإذاعي "عين الحياة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان مدحت صالح، لأسرة المسلسل الإذاعى "عين الحياة" وبدأ تسجيل حلقاته فى مبنى الإذاعة والتليفزيون برفقة الفنان شريف خير الله.

يشارك فى بطولة المسلسل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، ويسري اللوزى، وميرنا وليد، ومصطفي حشيش، ومحمود عامر، وناصر سيف، وعائشة الكيلاني، والمسلسل من تأليف يسرى الجندى وإخراج هانى فؤاد، صور وتصوير عدسة خالد حربى.

