مصرية تستعين بعشيقها لذبح زوجها!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 02:47 مساءً - جردت سيدة مصرية من مشاعرها الإنسانية تجاه زوجها وسهلت لعشيقها ذبحه لرغبتهما في الخلاص منه حتى يستطيعا الزواج.

وفي التتفاصيل، فقد تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد مقتل «رمضان ا»، 57 عاما – صاحب محل أدوات منزلية، داخل مسكنه إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبمناقشة زوجته «رحمة ص ح»، 29 عاما – صاحبة محل كوافير، أقرت اكتشافها مقتل زوجها حال صعودها للشقة بعد انتهاء عملها بالمحل الخاص بها لإيقاظه.

تم تشكيل فريق بحثي وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من زوجة المجني عليه و«ضياء ع ح» 29 عاما – عامل بناء، وذلك لوجود علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه والمتهم سالف الذكر منذ فترة، ورغبتها في الانفصال عن زوجها “المجني عليه” مما دفعها للاتفاق مع المتهم للتخلص منه.

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وأوضحت التحريات أنه بتاريخ الواقعة قامت المتهمة بالصعود للشقة محل الواقعة بحجة قضاء بعض المتطلبات وعقب خروجها تركت باب الشقة مفتوحًا مما سهل للمتهم دخول الشقة، وتمكن من الإجهاز على المجني عليه محدثًا إصابته بسلاح أبيض “مطواة” وفور تأكده من وفاته غادر الشقة واستمرت الأولى في محل عملها الكائن أسفل العقار حتى صعدت للشقة الساعة الخامسة مساءً، وقامت بالإبلاغ عن مقتل زوجها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم الثاني بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بأحد المصارف بمنطقة بيجام دائرة القسم، وتحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 2795 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.