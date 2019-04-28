شاهد.. فيفي عبده تعلن عودتها لمسلسلات رمضان بهذا العمل القوي!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 02:47 مساءً - أعربت الفنانة المصرية فيفي عبده عن سعادتها بتجربتها في “مملكة الغجر”، وقالت إنها كانت تنتظر العمل التي تكمل من خلاله مسيرتها الدرامية التي وصلت إلى ٣٠ مسلسلاً، ووجدت أنه عمل مناسب للعودة إلى الدراما مرة اخرى.

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار عن وجود مشكلة بينها وبين بطلة العمل ​حورية فرغلي​ وهو الأمر الذي سارعت إلى نفيه، وقالت ” أنا بحب حورية جداً حتى من قبل ما اشتغل معاها وبحبها، ليه من عند الله”، وتابعت أنها لديها العديد من المشاريع ولم يكن في نيتها التواجد في الدراما، ولكنها قررت أن تتواجد وسط كل النجوم الكبار المتواجدين في المسلسل.

يشارك في بطولة “مملكة الغجر” العمل عدد كبير من الممثلين منهم سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، حازم سمير، ميار الغيطي وعزة مجاهد، وكان لـ”الفن” لقاء مع أبطال المسلسل الذين تحدثوا عن كواليسه وأدوارهم وأبرز المشاكل التي واجهتهم.