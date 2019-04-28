الوليد بن طلال ينشر صورة طريفة لـ “الاميرات النائمات”

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 02:47 مساءً - أشعل الأمير الوليد بن طلال، مواقع التواصل في السعودية والعالم العربي، بنشره صورة طريفة لـ”أميرات نائمات”.
ونشر رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن البعض، خلال أحد النزهات البرية.
وقال الأمير الوليد في تعليقه على الصورة: “حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في البر”.
وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.
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