شاهد.. حادثة اقتحام الحرم المكي في مسلسل “العاصوف 2” في رمضان

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 02:47 مساءً - كشفت قناة mbc، عن برومو الجزء الثاني من المسلسل السعودي ”العاصوف“ الذي يلعب بطولته النجم ناصر القصبي.

وأظهر البرومو ان المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، سيتناول حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في العام 1979.

وفي مقطع فيديو قصير يروج لمسلسل ”العاصوف 2″، اختارت القناة، وبطل المسلسل القصبي، عنوان ”القصة الكاملة“ لمشاهد بسيطة ظهر فيها مصلون بمشاهد تمثيلية يحملون السلاح من توابيت مخصصة لنقل الموتى في إشارة لكون المسلسل سيتناول تفاصيل الاقتحام الدامي الشهير.

وقد أثار الكشف عن محتوى جانب من ”العاصوف 2“ ردود فعل واسعة، كان الترقب واضحاً فيها عند كثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي، لرؤية الحادثة من خلال مسلسل بدلاً مما هو معروف عنها في التقارير الإخبارية والبرامج التاريخية الوثائقية.