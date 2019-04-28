عبير صبري تكشف سر انسحابها من مسلسل «هوجان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري، سر انسحابها من مسلسل «هوجان»، للفنان محمد إمام، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وقالت خلال لقائها في برنامج the insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”، إنه عند اكتمال كتابة الدور اكتشفت أن الدور شبيه بأعمال أخرى قدمتها، وأنها لن تقدم شيء جديد بهذا الدور للجمهور، مبدية أسفها على الاعتذار، لأن العمل مميز ويضم أبطال رائعين.

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وكان من المفترض أن تقدم عبير صبري خلال العمل دور زوجة الفنان رياض الخولي، وهي سيدة قوية وثرية، وجاء قرار اعتذار عبير صبري، عن الدور قبل أسبوعين وبعد استلامها ثماني حلقات من العمل.

مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويقدم محمد إمام، في المسلسل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.