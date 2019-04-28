بعد اعتزال دام 13 عاماً .. حلا شيحة تعود إلى الفن بمسلسليْن في رمضان

تعود الممثلة المصرية حلا شيحة إلى نشاطها الفني، بعد 13 عاماً من الاعتزال، بمسلسليْن في شهر رمضان المبارك.

العمل الأول تلفزيوني بعنوان "زلزال"، من بطولة محمد رمضان، وتُقدِّم خلاله حلا شيحة شخصية "صافية"، والثاني مسلسل إذاعي بعنوان "نوسة نحلة ثانك يو"، وتتقمّص فيه دور "نوسه" الذي أدّته قبل اعتزالها، ضمن فيلم "اللمبي" مع الفنان محمد سعد.





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المسلسل من تأليف نهاد وحيد حامد، وإخراج صفي الدين حسن، ويُذاع على راديو النيل، حيث تتمحور أحداثه حول يوميات شخصية "نوسة" في شكل أشبه بالمغامرات الكوميدية.





في السياق ذاته، تستعد الممثّلة حلا شيحة لتصوير أكثر من فيلم سينمائي في الفترة المقبلة.