التشويق يسيطر على البرومو الرسمي لـ “الكاتب”

Apr 28, 2019
كشفت شركة “ايغل فيلمز” عن الاعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “الكاتب” الذي يجمع النجم باسل خياط، والنجمة دانييلا رحمة، ونخبة من النجوم ندى أبو فرحات، نقولا دانييل، هيام أبو شديد، فادي أبي سمرا، تيسير إدريس، ريم خوري وغيرهم، كتابة ريم حنا واخراج رامي حنّا وانتاج شركة ايغل فيلمز.
وظهر باسل في البرومو في مشاهد تشويقية جداً مع فريق العمل، اضافة الى مشاهد حيث كان يطلب من دانييلا رحمة الدفاع عنه بصفتها محامية.
لا تزال كاميرا المخرج رامي حنّا، تجول في مناطق لبنانية مختلفة، لاستكمال التصوير.
المسلسل الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل على شاشة LBCI ، اجتماعيّ بوليسيّ رومانسيّ جديد من نوعه، يعتمد على التشويق البحت ويدخل عالمَي الحب والجريمة بجرأة من الباب الواسع.
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