شيرين تتألق باللبناني بشارة مسلسل “خمسة ونص”

Apr 28, 2019 أطلقت شركة الصبّاح للاعلام أغنية شارة مسلسل “خمسة ونص” بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب. الأغنية حملت عنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد. Advertisements قدمت شيرين الأغنية باللهجة اللبنانية حيث تميّزت بصوتها الدافئ والمليء بالاحساس وبالمشاعر الطاغية. اما الكليب فظهرت شيرين مع ابطال المسلسل نادين وقصي ومعتصم باللونين الاسود والابيض من توقيع المخرج المتميز فيليب أسمر الذي مزج المشاهد بطريقة شوقت الجمهور لمتابعة العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشة MTV وقنوات عربية أخرى. المسلسل بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، رولا حمادة، رفيق علي احمد وغيرهم، تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.







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