كارمن لبّس مكرّمة في دمشق.. وتؤكد: خلال رمضان سأكون بين مصر وبيروت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية كارمن لبّس عن سعادتها بتكريمها في مهرجان سينما الشباب السادس الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية في دار الأوبرا بدمشق، مبينة أن التكريم يعني لها الكثير ويحمّلها مسؤولية كبيرة.

وأشادت لبّس بأهمية مثل هذه المهرجانات لدعم الشباب، كاشفة أن إطلالتها كانت من اختيارها من ناحية الأزياء والمكياج، إذ اختارت الإطلالة بما يتناسب مع المناسبة وحفل التكريم والافتتاح.

وبينت الفنانة اللبنانية أنها ستظهر خلال شهر رمضان المقبل عبر مسلسل "حرملك" ضمن مشاركة بسيطة بينما تأجل أحد أعمالها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

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