فيكتوريا بيكهام تعود لفرقة "سبايس غيرلز".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم تكذيبها الأخبار التي تناولت فكرة عودتها للظهور في جولة "لم الشمل" الغنائية التي ستقوم بها فرقة سبايس غيرلز خلال الفترة المقبلة، بدأت تتسرب أخبار شبه مؤكدة عن أن النجمة فيكتوريا بيكهام قد تشارك الفرقة الحفل الذي ستحييه في ملعب "ويمبلي" لبعض الوقت.

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة مترو أنه وبينما تواصل الفرقة بروفاتها وتحضيراتها في تلك الأثناء، فقد تبيّن أن فيكتوريا ربما تشارك بذلك الحفل المنتظر أن تحييه الفرقة في إستاد ويمبلي عما قريب.

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وفي حين تردد أن فيكتوريا ترفض فكرة العودة للغناء "لايف"، فإنها قد تُغَيِّر رأيها وتفعل ذلك أمام الآلاف من محبي الفرقة، الذين يستعدون للاحتفال بعودة الفرقة بعد مرور 20 عامًا على تأسيسها.

وكشف مصدر في هذا السياق لصحيفة دايلي ستار "الأرجح على ما يبدو هو أن فيكتوريا ستظهر بالحفل الثاني الذي سيقام في ويمبلي يوم الـ 14 من يونيو المقبل، ولم يتم التأكد بشكل نهائي مما ستفعله فيكتوريا بالتحديد في ذلك الحفل، فإذا لم تكن مهتمة بالمشاركة في الغناء لايف، فربما سيكون تواجدها هناك من أجل دعم زميلاتها ومساندتهن من الناحية المعنوية".