شيرين عبد الوهاب في حفلها بالسعودية: أسكت يا بؤي! فهل كادت تقع بالخطأ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تفوت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلًا لها، إلا وتثير الجدل من خلاله سواء بكلمة أو إشارة أو تلميح، وهو ما يتسبب في وقوعها بالعديد من المشكلات والأزمات، كان آخرها ما حدث في حفل البحرين، واتهامها بالإساءة إلى مصر بقولها: إن من يتكلم يتم سجنه.

وفي حفلها بالأمس والذي أحيته للمرة الأولى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كادت شيرين أن تواصل هوايتها المفضلة، لولا أنها تداركت نفسها بقولها "اسكت يا بؤي"، وذلك عندما قامت بغناء مقطع أغنية رومانسية ووجهت حديثها لإحدى الفتيات الحاضرات قائلة: "شكلك هتهديها لحد يا أروبة" قبل أن تتدارك نفسها وتصمت.

ويعد حفل شيرين عبدالوهاب هو الأول لها في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت استقبالاً حافلاً، وحضورًا كثيفًا من الجمهور في حفلها، وتصفيقًا حادًا لها بعد كل أغنية كانت تقدمها.

وسبق أن أثارت شيرين الجدل في أكثر من حفل لها، منها في لبنان عندما طلبت منها إحدى الحاضرات تقديم أغنية "ماشربتش من نيلها" لتقول لها شيرين "هيجيلك بلهارسيا"، تلتها واقعة حفل البحرين، وهما الواقعتان اللتان قادتا شيرين إلى ساحات المحاكم والإيقاف عن الغناء في مصر، من قبل نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لمصر.

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