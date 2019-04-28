ياسر جلال يكشف كواليس جديدة في مسلسل "لمس أكتاف"

القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان ياسر جلال، إنه يتعرض للكثير من المواقف في أحداث مسلسل «لمس أكتاف»، ويظهر في العديد من المواقف خارج عن القانون.
وكشف «ياسر» خلال لقائه في برنامج «the insider بالعربي» على تليفزيون دبي، أنه يجسد دور مصارع قائلًا: «من ضمن أحداث المسلسل يأتي ابني مضروب بعد مشاجرة مع أصدقائه، ويستعيد حديثا معه».
يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وسمر مرسي، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، للمنتج الكبير تامر مرسي، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.
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