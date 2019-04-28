شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نجمة قراصنة الكاريبى.. بينيلوبى كروز من مواليد برج الثور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم عيد ميلاد الممثلة العالمية، بينيلوب كروز، وهى من مواليد 28 أبريل، وممثلة إسبانية شاركت في عدة أفلام بأدوار بطولية وفازت بأوسكار أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم فيكي كريستينا برشلونة (2008) ، ومن أشهر أفلامها، قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة (2011) وسماء الفانيلا .





ويذكر أنها متزوجة من مواطنها النجم والممثل خافيير باردم ، في عام 2010 ، وقد شاركته التمثيل فى أكثر من فيلم ، ومثلت أيضا مع العديد من النجوم مثل جونى ديب فى قراصنة الكاريبى ، وسلمى حايك فى فيلم بانديداس ، وبراد بيت وكاميرون دياز و سكارليت جوهانسون ، وغيرهم من النجوم.

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وسلسلة قراصنة الكاريبي هو فيلم مغامرات، حيث يلتقي جاك سبارو بفتاة سريّة الطبع وغامضة اسمها ،أنجليكا تيتش، وتتوالى الاحداث بينهما وتريد أن تجد ينبوع الحياة، وقد ألزمت أنجيليكا جاك سبارو على ركوب الباخرة " كوينز آن ريفنج"، وهي باخرة القرصان الشرير " اللحية السوداء"، حتى وجد نفسه في مغامرة محفوفة بالمفاجآت.

ومن أفلامها التي مثلتها:

افتح عينيك ، فتاة أحلامك، مندولين الكابتن كوريلي، سماء الفانيلا، جوثيكا، صحاري، بانديداس، العودة، إليجغي، نيني، فيكي كريستينا برشلونة، قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة، إلى روما مع الحب، المستشار، ملكة إسبانيا، جريمة في قطار الشرق السريع.