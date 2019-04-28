شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان توجه رسالة مؤثرة لشريف مدكور: "يقين ربى سيشفيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة القديرة شريهان، على الدعاء بالشفاء للإعلامى شريف مدكور، بعد إعلان الإصابة بورم سرطانى فى القولون، وسط حالة كبير من التعاطف والدعم من قبل الفنانين والإعلاميين.

ودعت شريهان، قائلة: "أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا ربّ العالمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك أن تشفيه، إنك على كل شيءٍ قدير"، مضيفة: "يقين ربى سيشفيك شريف مدكور".

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شريهان

وكان شريف مدكور، أعلن إصابته بسرطان القولون، قائلا: "الحمد الله أنا زى الفل، راض باللى ربنا كاتبهولى وقسمهولى، عارف إن الكانسر مرض بيخض الناس، أنا راضى بده وحاسس إنه هدية من ربنا".

وتابع مدكور: "إن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع فى رمضان، وإن شاء الله هخف وأبقى زى الفل، رمضان كريم وعيد قيامة مجيد لكل العالم".