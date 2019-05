شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 سنوات من إطلاقه.. بينك تحقق نجاحا جديدا بكليب Just Give Me A Reason والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "Just Give Me A Reason" هو واحد من أهم وأشهر كليبات المغنية العالمية بينك والتي قدمته مع نات روس في عام 2012 .

وبالرغم من مرور 6 سنوات علي إطلاق الكليب رسميا، إلا أنه مازال يحقق النجاحات حتي اليوم، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" الي مليار مشاهدة، وهي نسبة مشاهدة مرتفعة جدا بالمقارنة مع عدد آخر من الكليبات لأشهر نجوم الغناء في العالم .

تقول كلمات الأغنية :

Right from the start

You were a thief

You stole my heart

And I your willing victim

I let you see the parts of me

That weren't all that pretty

And with every touch youfixed them

Now you've been talking in your sleep, oh, oh

Things you never say to me, oh, oh

Tell me that you've had enough

Of our love, our love

Just give me a reason

Just a little bit's enough

Just a second we're not broken just bent

And we can learn to love again

It's in the stars

It's been written in the scars on our hearts

We're not broken just bent

And we can learn to love again"



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)