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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 سنوات من إطلاقه.. بينك تحقق نجاحا جديدا بكليب Just Give Me A Reason والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "Just Give Me A Reason" هو واحد من أهم وأشهر كليبات المغنية العالمية بينك والتي قدمته مع نات روس في عام 2012 .
وبالرغم من مرور 6 سنوات علي إطلاق الكليب رسميا، إلا أنه مازال يحقق النجاحات حتي اليوم، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" الي مليار مشاهدة، وهي نسبة مشاهدة مرتفعة جدا بالمقارنة مع عدد آخر من الكليبات لأشهر نجوم الغناء في العالم .تقول كلمات الأغنية :
Right from the start
You were a thief
You stole my heart
And I your willing victim
I let you see the parts of me
That weren't all that pretty
And with every touch youfixed them
Now you've been talking in your sleep, oh, oh
Things you never say to me, oh, oh
Tell me that you've had enough
Of our love, our love
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
We're not broken just bent
And we can learn to love again"
من الكليب (1)
من الكليب (2)
من الكليب (3)
من الكليب (4)
من الكليب (5)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 سنوات من إطلاقه.. بينك تحقق نجاحا جديدا بكليب Just Give Me A Reason لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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