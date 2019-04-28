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مى نور الشريف ورسالة حزن لوالدها فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، نشرت ابنته مى صورة مجمعة لبعض لحظاتها معه على حسابها الخاص بإنستجرام، وعلقت عليها بكلمات حزينة حيث قالت: "واحشنى جدا جدا جدا... نفسي اقعد في حضنك وأحكيلك حاجات كتيرة وأخد بنصيحتك عيدك في الجنة يا حبيبي الفاتحة"، وكان لهذه الكلمات أثرا فى نفوس المتابعين وكثرت التعليقات أغلبها فى سياق: " ربنا يرحمه ويصبركم على فراقه"

 

نور الشريف واحد من عمالقة الفن تخطى كافة الصعوبات والأزمات التى تعرض لها ونجح فى تلوين جلده فنيا بالكثير من الأعمال التى مكنته من اخراج موهبته للعلن بعد عناء وجعل اسمه يلمع مثل الذهب.

 

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وشاركته ابنته مى فى بعض الأعمال أبرزها مسلسل الدالى بأجزائه وعرفة البحر كما أنها اثبتت موهبتها فى أعمال اخرى من بينها: مسلسل اللهم انى صائم، قضية معالى الوزيرة وغيرها.

 

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نور الشريف وبناته
نور الشريف وابنتاه
نور الشريف وبوسى
نور الشريف وبوسى
نور الشريف ومى
نور الشريف ومى
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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