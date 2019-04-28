شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحسم موقفه من تقديم جزء رابع من "كلبش" بعد عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق مسلسل "كلبش" للنجم أمير كرارة نجاحات كبيرة فى شهر رمضان منذ انطلاق موسمه الأول، ووواصل جذب المشاهد وأصبح "سليم الأنصارى" وهى الشخصية التى يقدمها كرارة فى العمل حديث الشارع بسبب ما تعرض له ضمن الأحداث.

لذا يفكر النجم أمير كرارة فى تقديم جزء رابع من المسلسل لعرضه فى موسم دراما رمضان 2020، ووافق كرارة على الفكرة بشكل مبدئى بعدما عرضت عليه الجهة المنتجة للمسلسل وهى شركة سينرجى، ولكنه ينتظر ردود أفعال الجمهور أولاً على الجزء الثالث، وبعدها سيحسم الأمر بعد عيد الفطر المقبل.

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من ناحية أخرى، يواصل كرارة تصوير المشاهد الخاصة فى المسلسل داخل ديكور إحدى القنوات الفضائية فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.