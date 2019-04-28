شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. قصة حب نور الشريف وبوسى وتهديدها بالانتحار بعد رفض أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان القدير نور الشريف، والذى يوافق 28 من شهر أبريل، الذي أثرى السينما والدراما بالعديد من الأعمال المتميزة خلال مشواره الفنى جعلته باقيا رغم وفاته ورحيله عن حياتنا، ولا ننسى نصفه وهى زوجته الفنانة بوسى التى جمعها قصة حب لم يعكرها شىء حتى وقت انفصالهما الوحيد قبل عودتهما لبعضهما مرة أخرى، ومن خلال هذا التقرير نبرز قصة الحب الخالد بينهما وأبرز محطات حياته.

قصة حب نور الشريف وبوسى يعرفها الناس بأنها قصة عشق خالدة وإن لم تعرف ذلك فيجب عليك مشاهدة فيلم "حبيبى دائما" خاصة المشاهدة الرومانسية التى جمعتهما سويا، فلم يختلف الحب والعشق بينهما فى التمثيل عن الحقيقة، فحتى فى وقت الانفصال لم يحدث بينهما تراشق أو مشاحنات نهائيا، حتى عادا لبعضهما ليثبتوا أن الحب ينتصر فى النهاية.



نور الشريف وبوسى

قصة حب وزواج نور الشريف وبوسى

بدأت قصة الحب والإعجاب بين نور الشريف وبوسى فى سن صغير، وذلك خلال إحدى البروفات، وبالتالى ذهب نور الشريف لأهلها ليطلب يدها ولكن أهلها رفضوا ذلك رغبتا منهم فى أن تتزوج من رجل أعمال غنى حتى يطمئنوا على مستقبل ابنتهم، ولكن بوسى رفضت وهددتهم بأنه ستنتحر وصممت على الزواج من نور الشريف، حتى أجبرتهم على الموافقة، وتزوجا عام 1972 ليعيشا سويا لمدة 26 عاما من الحب والعشق وأنجبا ابنتان هما مى وسارة نور الشريف.



نور الشريف وبوسى

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الانفصال والعودة

انفصل الفنان نور الشريف وبوسى فى عام 2006 واستمر الانفصال بينهما لمدة 8 سنوات، بسب خلاف لم يعلنا عن سببه نهائيا، وبسبب الحب الذى جمعهما ظلا يعيشان سويا ولكنهما ينفصلان وقت النوم، لينتصر الحب بالنهاية ويعودان مرة أخرى لبعضهما فى عام 2014، تزامنا مع خطوبة ابنتهما سارة، واصابته بمرض سرطان الرئة لتقف بجانبه وبجواره ولازمته فى رحلته العلاجية.



نور الشريف وبوسى

رحل دون معرفته بطبيعة مرضه

أخفت الفنانة بوسى وابنتيها طبيعة مرض نور الشريف عنه حتى وفاته، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة، وكانوا يداعبونه طوال الوقت حتى أقاموا عيد ميلاد قبل وفاته بأشهر قليلة وحضر بعض اصدقائه المقربين له من الوسط الفنى، ليرحل عنا فى شهر اغسطس عام 2015، ويترك لنا كنزا من الأعمال السينمائية والتليفزونية.



نور الشريف وبوسى

أفلام جمعت نور الشريف وبوسى

قدم الفنان نور الشريف مع زوجته الفنانة بوسى سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية فكان ثنائيا ناجحا أحبهما الجمهور سويا ومن بين هذه الأفلام، "حبيبى دائما"، "أخر الرجال المحترمين"، "زمن حاتم زهران"، "العاشقان"، "كروانة".