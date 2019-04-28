شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبدالعزيز: مسلسل "قمر هادى" يقدمنى بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز من تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسل "قمر هادى" الذى يخوض به الفنان هانى سلامة السباق الرمضانى المقبل، ومن تأليف إسلام حافظ.

رؤوف قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يراهن على هذا العمل بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل، ويقدمه بشكل جديد ومختلف عليه تماما عن أعماله السابقة، مشيرا إلى أنه متفائل بكل فريق العمل على رأسهم البطل هانى سلامة الذى يتعاون معه للمرة الثالثة، بعد نجاح مسلسل "فوق السحاب" و"طاقة نور"، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذله من خلاله.

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.