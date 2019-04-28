شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور "زلزال" حتى الأسبوع الأخير من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل حتى الأسبوع الأخيرمن شهررمضان المقبل، حيث صور عدد كبير من مشاهد التسعينات، وينتظر الحلقات المتبقية من المؤلف عبد الرحيم كمال الذى يواصل فى كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، ومن المقرر أن يغنى تتر المسلسل الفنان الكبير نبيل شعيل.

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.