شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله ضيف شرف مسلسل "بدل الحدوتة 3 " مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان صلاح عبدالله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة3 " التى تخوض به الفنانة دنيا سمير غانم السباق الرمضانى المقبل ومن اخراج خالد الحلفاوى .

كان المسلسل يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره، حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل مسلسل يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ 30 يوم بشهررمضان، ويشارك دنيا البطولة سمير غانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال .

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وتجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة.