شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يحيى حفل غنائى فى إحدى نوادى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد عدوية حفل غنائى ضخم غدا الاثنين احتفالا بعيد شم النسيم وذلك داخل إحدى النوادى بمنطقة مصر الجديدة ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن" وغيرها.

محمد عدوية انتهى مؤخرا من تصوير كليبين من ضمن ألبومه الأخير "سكوت خلاص" إحداهما فى مصر والأخرى فى إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماما ويفاجئ بهما جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.