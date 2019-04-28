مي نور الشريف لوالدها: "إلى أن نلتقي يا حبيبي دائمًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - " بابي حبيبي، يا نور حياتي واحشني جدا. ووحشاني ضحكتك وطيفك يا أبوالأنوار في كل حاجة حوالينا حتي لما نتفرج على فيلم حلو أو نختار حاجة ونكتشف إنه ذوقك اللي إنت علمتهولنا".

"طول عمري فخورة بيك إنك علمت نفسك وثقفت نفسك واحترامك لنفسك ولفنك. كل يوم معلومة جديدة أسمعها عنك من الناس تخلي راسي في السما. إنت أبويا ومعلمي، وأصدق صديق ليا لما كبرت".

"واحشني أتكلم معاك، عايزة أحكيلك عن حاجات كتير، وعايزة آخد بنصيحتك في حاجات أكتر . نفسي نقعد نتفرج سوا على أفلام ومسرحيات وتأخدني في حضنك".

"إلى أن نلتقي يا حبيبي دائما.. بنتك مأمور الهدد.. مي".