مي نور الشريف تبعث رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة مي نور الشريف، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، والذي ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946 في حي السيدة زينب.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، 4 صور مجمعة في إطار واحد وتجمعها بوالدها، معلقة "واحشني جدًا جدًا جدًا.. نفسي أقعد في حضنك وأحكيلك حاجات كتيرة وأخد بنصيحتك عيدك في الجنة يا حبيبي"، وطلبت من متابعيها قراءة الفاتحة على روح والدها.

نور الشريف واحد من أهم صنّاع السينما المصرية، هو ممثل ومخرج ومنتج، يضم مشواره الفني رصيدًا ضخمًا من الأفلام المهمة، من بينها "حبيبي دائمًا"، "ناجي العلي"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "الحقونا"، "العار"، "سواق الأتوبيس"، "زمن حاتم زهران".