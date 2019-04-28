سارة نور الشريف تكتب لوالدها: "أنا بقيت أعرف أطبخ يا بابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - " بابي حبيبي، كل سنة وإنت طيب ومتهني في الجنة. كل سنة وإنت روحك مرضية. كل سنة وإنت حي في قلبي. كل سنة وإنت حبيبي ولحد آخر لحظة في عمري وإنت حبيبي. ما بيعيديش يوم إلا وأنا بفكر فيك. لما بشوف فيلم حلو ببقى عايزة أقولك عليه عشان تشوفه ونتكلم فيه. لما أسمع موسيقى حلوة، لما بعمل أي حاجة، ببقى عايزاك تشوفها وتعرفها وأعرف رأيك فيها".

"إنت واحشني قوي. وبحبك قوي قوي. ورغم إنك مش موجود معانا، حبك بيكبر في قلبي كل يوم رغم الغياب.عارف يا بابي أنا بقيت أطبخ. وطبعا إنت عارف إني ماكنتش بعرف أعمل حاجة. كل ما بعمل أكلة وتطلع حلوة، دايما بتمنى إنك تكون لسه موجود معانا عشان تدوقها".

"أول مرة دخلت فيها مسرحية بعد ما إنت مشيت، كانت صعبة عليا قوي. كنت حاساك جنبي، روحك مجاورة روحي. وغصب عني، لقيتني بعيط. كان نفسي تكون فعلا جنبي. الأكيد إنك مشيت بدري قوي. لسه فيه حاجات كتير معملنهاش مع بعض. لسه فيه كتب ما قرينهاش سوا، لسه فيه مسرحيات ما روحنهاش مع بعض. لسه كان في كلام كتييييييير قوي ما قولناهوش. ولسه فيه أحضان كتير ما أخدتهاش منك".

"حبيبي، إنت حبيبي. مشيت وأخدت حتة كبيرة قوي من قلبي وروحي. بس اللي بيصبرني إن أنا منك، وإن إنت لسه عايش فيا، وفي مي، وفي مامي. بابي حبيبي، عايزة أطمنك إن إحنا الحمد لله كويسين. ما تقلقش علينا".

"الحاجة الوحيدة اللي ناقصانا وجودك إنت وآنَّا معانا. حبيبي كل سنة وإنت طيب. كل سنة وإنت في الجنة. كل سنة وأنا أقربلك سنة".