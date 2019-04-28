خاص| في ذكرى ميلاد نور الشريف.. تعرف على أحب أعماله إلى قلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمر اليوم 28 إبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف الـ73، الذي ولد في أحد أقدم وأعرق أحياء القاهرة، حي السيدة زينب عام 1946، ورحل عن عالمنا متأثرًا بمرض سرطان الرئة عام 2015.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال نور عزت، مدير أعماله، أحد المقربين منه لسنوات طويلة، إن نور الشريف كان يحب كل أدواره، لكن كانت هناك أعمال لها معزة خاصة في قلبه، من بينها مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" ومسلسل "هارون الرشيد"، مضيفًا: "كان يتمنى بعدهما ميمثلش، شاف إنه عمل كل حاجة حابب يعملها كممثل، من خلال الدورين".

وتابع عزت: "وكان يعشق جدًا ناجي العلي ودور إبراهيم في (حبيبي دائمًا)، من خلاله اتكلم يعني إيه حب ومشاعر لطيفة ومحترمة، علم الناس الرومانسية، كما يحب دوريه في (سونيا والمجنون) و(مع سبق الإصرار)".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان نور الشريف كان دوره في فيلم "بتوقيت القاهرة"، مع المخرج أمير رمسيس، وشاركه البطولة الفنان سمير صبري والفنانة ميرفت أمين.