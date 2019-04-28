سهر الصايغ تنتقل بـ"فكرة بمليون جنيه" من كرداسة إلى الحزام الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

صورت الفنانة سهر الصايغ، أمس السبت، عدة مشاهد بدورها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" داخل فيلا بمنطقة كرداسة، وجمعتها المشاهد بالفنان علي ربيع.

وتواصل سهر اليوم الأحد، تصوير مشاهدها بالعمل بمنطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر أن ينتهي فريق المسلسل من التصوير في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع: صابرين، صلاح عبدالله، وكريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي.