الإذاعة تعلن خطتها للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة، خطة شبكات الإذاعة المختلفة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ونستعرضها في السطور التالية..

تذيع شبكة "صوت العرب" حفلًا كاملًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، أما يوم الاثنين فسوف تُذاع فترات "يومك سعيد" و"الدنيا ربيع" و"موكب الزهور"، بالإضافة إلى حفل كامل لفريد الأطرش يُذاع الساعة 11 مساءً .

إذاعة الشرق الأوسط تقدم فترات "صباحك وردي"، "غني للربيع" و"شخصيتك من ألوانك" و"كاريكاتير" و"كرنفال في كل مكان" .

ويقدم البرنامج العام مجموعة من البرامج والفترات التي تُذاع علي مدار اليوم، منها: "أوراق لها قلوب والرسم بالكلمات".