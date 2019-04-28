استضاف برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان على شاشة تلفزيون الجديد الراقصة اللبنانية كارينيه التي تحدثت عن تعايشها مع حريق تعرضت له غير ملامح وجهها.
ووصفت كارينيه ما حدث معها بأنه “هدية ونعمة” قائلة أن ما حدث معها ذكرها أنها في حالة عبور وأن الله يسمح بأن تحدث هكذا أمور لكي يختبر إنسانيتك مضيفة أنها تعتبر أن النار تكشف المعدن. وتابعت كارينيه ما قصدته بكلامها أن النار تكشفك كإنسان إن كنت تؤمن حقا بالله وتشكره وتأسف على الشيء الذي أخذته النار منك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. راقصة لبنانية تعرضت لحريق غير ملامحها: “النار تكشف المعدن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.