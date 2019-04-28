شاهد.. راقصة لبنانية تعرضت لحريق غير ملامحها: “النار تكشف المعدن”

استضاف برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان على شاشة تلفزيون الجديد الراقصة اللبنانية كارينيه التي تحدثت عن تعايشها مع حريق تعرضت له غير ملامح وجهها.

ووصفت كارينيه ما حدث معها بأنه “هدية ونعمة” قائلة أن ما حدث معها ذكرها أنها في حالة عبور وأن الله يسمح بأن تحدث هكذا أمور لكي يختبر إنسانيتك مضيفة أنها تعتبر أن النار تكشف المعدن. وتابعت كارينيه ما قصدته بكلامها أن النار تكشفك كإنسان إن كنت تؤمن حقا بالله وتشكره وتأسف على الشيء الذي أخذته النار منك.