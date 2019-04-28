صور.. بمشاركة فنانين من 5 دول.. إنتاج أول فيلم كوميدي سعودي إماراتي

بدأ في مدينة العين الإماراتية تصوير أحداث أول فيلم كوميدي من إنتاج سعودي إماراتي، والذي يشارك فيه نجوم فنية من 5 دول عربية.

وتدور أحداث فيلم “بعد الخميس”، حول شقيقين يعيشان في بذخ ورفاهية؛ بسبب ثراء والدهما لكنهما يكتشفان بعد وفاته مفاجأة كبيرة؛ لقيامه بوضع ثروته تحت تصرف شقيقه وجعله وصياً على ابنيه. ويشارك في الفيلم الذي تنتجه شركة “العنود برودكشن” للإنتاج الفني، المطرب العراقي محمود تركي، والفنان المصري طلعت زكريا، والفنانون السعوديون عبدالله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم، والفنانون الإماراتيون منصور الفيلي وبلال عبدالله وعلي تميمي وجيهان أنور، والفنانة اللبنانية داليدا خليل والفنان السوري بسام علي.