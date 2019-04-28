روى الإعلامي المصري، شريف مدكور، تفاصيل مرضه الذي ألمّ به، وذلك في أول ظهور له لتقديم برنامجه على قناة الحياة، قائلاً: “الثلاثاء الماضي، دخلت أعمل منظار لأني كنت أعاني من مشكلة في المعدة، واكتشفت أني مصاب بورم”. وأضاف خلال برنامجه “4 شارع شريف”، السبت، أنه سيُجري الجراحة بعد شهر رمضان لإزالته، مبينًا أن هذا الورم خبيث وليس حميدًا. وأشار شريف والابتسامة لا تُفارق وجهه إلى أنه عندما كان يستضيف أشخاصًا في برنامجه مصابين بمرض السرطان، وكان يشجعهم ويخبرهم بأن السرطان مثل الإنفلونزا.
وأوضح: “أنا وضعت في هذا الاختبار من ربنا، وإن شاء الله سأكون أقوى، ولهذا السبب أنا أظهر الآن على البرنامج، مؤكدًا أنه سيظل يعمل ويُقدّم حلقات في رمضان؛ لأن العمل عبادة ولو جلست في البيت سأشعر بحالة اكتئاب”. ووجّه الإعلامي المصري رسالةً لأصحاب هذا المرض الذين كان يستضيفهم عبر برنامجه قائلًا لهم: “أنا لم أهتز وأصبحت أقوى وفرحان بالمرض الذي ألمّ بي ومع الصبر والعلاج سأوققه”، كما وجّه رسالة شكر لكل من سأل عنه وتابع حالته من الزملاء والجمهور. وقبل أيام أعلن المذيع شريف مدكور عن إصابته بورم في القولون، ونشر صورة له وهو في المستشفى، وكشف بعدها عن إصابته بالسرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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