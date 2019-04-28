تعرض فرقة مسرح كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مسرحية "المورستان" على مسرح الهوسابير بوسط البلد، فى الخامسة من مساء الجمعة المقبل.
وقد لاقت المسرحية إقبالا شبابيا طلابيا عند العرض الأول علىمسرح MUST opera house بحضور وفد من وزارة الثقافة فضلا عن النجاح والإشادة.
ويناقش العرض الذي يقيمه الشباب على نفقتهم الخاصة عدة قضايا اجتماعية
"المورستان" من تأليف وإخراج: عمار صبري، المعيد بالكلية، وتمثيل مجموعة من الطلاب الهواة، وتعبر عن حالة حراك مسرحى شبابى يحتفى بالأفكار الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. فريق جامعي يعرض "المورستان" على مسرح الهوسابير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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