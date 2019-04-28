الجمعة.. فريق جامعي يعرض "المورستان" على مسرح الهوسابير

تعرض فرقة مسرح كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مسرحية "المورستان" على مسرح الهوسابير بوسط البلد، فى الخامسة من مساء الجمعة المقبل.

وقد لاقت المسرحية إقبالا شبابيا طلابيا عند العرض الأول على

مسرح MUST opera house بحضور وفد من وزارة الثقافة فضلا عن النجاح والإشادة.

ويناقش العرض الذي يقيمه الشباب على نفقتهم الخاصة عدة قضايا اجتماعية

تمس الشباب وتصوراتهم لحياتهم وتقاطع ذلك مع فكرتى الأمل والاغتراب، وتضم "المورستان" تنوعا فنيا يجمع بين الدراما والتمثيل والغناء والاستعراضات.

"المورستان" من تأليف وإخراج: عمار صبري، المعيد بالكلية، وتمثيل مجموعة من الطلاب الهواة، وتعبر عن حالة حراك مسرحى شبابى يحتفى بالأفكار الجديدة.

Advertisements