بعد إصابته بالسرطان.. سيد رجب يدعو لشريف مدكور بالشفاء

حرص الفنان سيد رجب، علي دعم الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلانه عن إصابته بمرض سرطان القولون، ودعا له بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطمأن شريف مدكور، جمهوره من خلال مكالمة تليفونية أجراها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، وقال بأن إصابته بسرطان القولون ليست خطيرة، و إنه بحالة جيدة وسوف يجرى العملية خلال الأسبوع الأول من

شهر رمضان.يذكر أن سيد رجب يشارك حاليًا في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، إلي جانب كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، إخراج طارق العريان، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك.