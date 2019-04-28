شاهد.. شيرين عبدالوهاب تقترب من النصف مليون مشاهدة بكليب "يا بتفكر يا بتحس"

حقق فيديو كليب "يا بتفكر يا بتحس"، للمطربة شيرين عبدالوهاب، الخاصة بمسلسل "خمسة ونصف" 326,090 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، قدمتها شيرين باللهجة اللبنانية، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جيمي حداد، مهندس صوت محمد مقهور.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أحيت بالأمس حفلًا غنائيًا بالرياض، بإحدى الفنادق الكبرى، برعاية اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

شاهد كليب يا بتفكر يا بتحس كامل من هنا...



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