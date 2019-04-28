"بعد الخميس".. أول فيلم كوميدي سعودي بمشاركة فنانين مصريين وعرب

بدأت منذ أيام عمليات تصوير فيلم "بعد الخميس" الذي يُعد أول عمل كوميدي سعودي إماراتي بمشاركة عدد من نجوم السينما المصريين والعرب.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين يعيشان في بذخ ورفاهية نظرا إلى ثراء والدهما الفاحش وتدليله لهما، ليكتشفا بعد وفاته مفاجأة كبيرة، إذ وضع الأب ثروته بالكامل تحت تصرف شقيقه، وجعله وصيًا على ابنيه، ليتحول مسار حياتهما إلى كوميديا اجتماعية مختلفة.

الفيلم من إنتاج شركة العنود للإنتاج الفني، وتستضيف مدينة العين الإماراتية عمليات تصوير العمل السينمائي الذي يقوم على تنفيذه المخرج السعودي حيدر

سمير الناصر، ويضم لأول مرة، نخبة من نجوم الدراما والسينما من السعودية والإمارات ومصر ولبنان وسوريا.

ويشارك من مصر الفنان الكوميدي طلعت زكريا، ومن السعودية عبدالله الجميري، وميلا الزهراني، ومحمد هاشم، ومن الإمارات، يشارك منصور الفيلي، وبلال عبدالله، وعلي تميمي، وجيهان أنور، ومن لبنان تشارك الفنانة داليدا خليل، ومن سورية بسام علي، بينما يشارك في الغناء، ولأول مرة، المطرب العراقي محمود تركي.

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وحول العمل الفني الجديد يشير حيدر سمير

مخرج الفيلم إلى أن العمل يُصنف ضمن الأعمال الكوميدية الاجتماعية غير التقليدية، كما أنه يركز على بعض الأبعاد التربوية بعض الشيء، ويُثبّت العادات والتقاليد، مشيرًا إلى أن هذا العمل السينمائي سوف يُحدث نقل نوعية للسينما السعودية، والخليجية بشكل عام.

وحققت السينما السعودية مؤخرا قفزة كبيرة، ومن المنتظر أن يتمكن هذا القطاع من تحقيق نقلة نوعية في غضون سنوات قليلة، استناداً إلى رؤية المملكة 2030، والتوجهات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة السعودية مؤخرا، والتي تسعى ضمن أهدافها إلى الارتقاء بأنواع الفنون كافة.

وتُخطط المملكة العربية السعودية لفتح 2500 دار عرض سينمائية في الأعوام الخمسة المقبلة، تزامنا مع ضخ استثمارات بقيمة 130 مليار ريال، لتطوير قطاع الترفيه.