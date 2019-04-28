شاهد.. بدرية طلبة تكشف عن تفاصيل مسرحية "ريا وسكينة"

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة" التى من المقرر أن تقدمها خلال عيد الفطر المبارك في دولة الكويت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "بدرية" على بوستر العرض قائلة :"يلا ياحبايب بدارة خدوالخبر الجميل ده شوفو انا فى العيد فين ومع مين ؟؟؟؟ اعتبارا من أول أيّام عيد الفطر السعيد مسرحية الرعب الكوميدية عودة ريا وسكينة.. على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية.
وتابعت بطولة داودحسين، الهام الفضالة، هيا الشعيبي، خالد البريكي، بدرية طلبة، ثامر الشعيبي، علي الجوقه، تأليف هيا الشعيبي، إخراج ثامرالشعيبي، كلمات وألحان عبدالله سالم، توزيع عبدالله العلي، كورال مجموعة عبدالله سالم، مكس وماستر مشاري.
وأنهت حديثها قائلة: "ومستنياكم اعتبارا من أول أيّام عيد الفطر السعيد مسرحية الرعب الكوميدية عودة ريا وسكينة مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية".
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