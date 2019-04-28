أول مرة على فضائية "أسكتش كوميدي" عن التعديلات الدستورية

لأول مرة على فضائية مصرية، يقدم المخرج تامر سعدان أسكتش كوميدى، عن المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية ببرنامج متصل الأن ، الذى يبث على الهواء مباشرة بقناة الحدث اليوم.

وحرص المخرج تامر سعدان على تقديمه بصورة فنية تتناسب مع الشكل البرامجى، حيث تدور فكرته حول أثنان مصريان كبار السن عاصرا أول دستور مصرى ويحرصا على التصويت بكل تعديل دستورى مصرى ويصران على الرغم من كبر سنهما، على المشاركة فى التعديلات الدستورية لعام 2019.

واتسم الاسكتش بأنه يدور فى إطار كوميدى يحث المشاهد على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويؤكد

على أحقية كل مواطن فى التعبير عن رأيه للنهوض بمصر وجعلها بمكانة أفضل دائما فى كل زمان.

وقام مخرج البرنامج تامر سعدان بإخراجه بصورة درامية وحبكة تجذب المشاهد، كما قام بتجسيد شخصيتى الأسكتش الفنان أيمن الوزير والفنان عبد الرحمن أيمن وعقب تنفيذ الأسكتش أدارتا معهما مقدمتا البرنامج مروة الغرباوى، فاطمة بدير، حوارآ حول مسرح الهواة وكيف أنه يواكب الأحداث التى تمر بها البلاد ويعبر عنها من خلال الدراما التى يبث من خلالها رسائل غير مباشرة

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للمشاهد تكن بمثابة حافز له.

ويشار إلى أنه أشرف على تنفيذ الفقرة مدير التنفيذ بالقناة حجاب حسن، حيث تم تقديمها بصورة غير مباشرة، وتمت مشاركة المذيعتان فى حبكة الأسكتش الذى كتبه وأعده للتنفيذ مخرج البرنامج تامر سعدان ورئيس تحرير البرنامج هشام البهنساوى بصورة تناسب الإطار العام للحلقة والمضمون المقدم بها.

ويذكر أن مخرج البرنامج تامر سعدان خريج أكاديمية الفنون وعضو نقابة سينمائيين، وقام بكتابة سيناريو وإخراج العديد من الأفلام التسجيلية والأفلام الروائية القصيرة وفاز فيلمه واحدة بواحدة على دعم وزارة الثقافة متمثلة فى المركز القومى للسينما، كما قام بأعداد وإخراج العديد من البرامج التليفزيونية المصرية والعربية، وأيضا قام بكتابة وإخراج مجموعة عروض مسرحية للأطفال، بالإضافة إلى ذلك فأنه يقدم ورش تدريبية فى مجال الإعداد والإخراج التليفزيونى.