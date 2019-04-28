الليلة.. أنغام تحتفل بأعياد الربيع في الأوبرا

تُحيي المطربة أنغام، مساء اليوم الأحد، حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الكبير، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم. من المقرر أن تبدأ أنغام الاحتفالية بأغنية تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء"، "أرابيسك"، "عشق"، "سماعى بياتى"، "ذاكرة حلم"، "تقسيمة الربيع" و"بتسأل يا حبيبى". والمساء"، "أرابيسك"، "عشق"، "سماعى بياتى"، "ذاكرة حلم"، "تقسيمة الربيع" و"بتسأل يا حبيبى". كما يتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من أجمل أغاني المطربة أنغام التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها، "يا ريتك فاهمني، بين البينين، أهي جت، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، على حسك في أيامي، مبتعلمش، واحدة كاملة، أساميك الكتيرة، هدنة، بتوصفني، اتجاه واحد، وحدانية، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد".

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