شاهد.. شيرين تسخر من نفسها في حفلة الرياض: “اسكت يا بؤي”!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 12:38 مساءً - أحيت النجمة المصرية شيرين حفلها الأول في العاصمة السعودية الرياض، وسط تجهيزات وأجواء بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد لأكثر من 3500 فرد من مختلف الأسر العربية.
وقد صعدت شيرين خشبة المسرح مرتدية “سواريه” خطف أنظار الجميع، وأضفى عليها إطلالة الأميرات، وافتتحت وصلتها الطربية التي امتدت لأكثر من ساعتين بأغنية “نساي”، وسط تصفيق وهتافات الإعجاب، بعدها وجّهت كلمة للجمهور قائلة: “النهاردة من أحلى أيام حياتي… والسعودية منوّرة دايما بأهلها الكرام”.
فيما ظهرت في احد المقاطع، وهي تسخر من نفسها بالقول: “اسكت يا بؤي” في إشارة الى المشاكل التي سببتها لها عفويتها في حفلاتها السابقة.
واستكملت شيرين تقديم عدد من أغنياتها الطربية والرومانسية التي تألّقت بها طوال مشوارها الفني، منهما أغنيتا “كده يا قلبي” و”حبيته وبيني وبين نفسي”، اللتان قدمتهما وهي جالسة على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور وبخاصة الفتيات، لتعلّق شيرين قائلة: “أحلى بنات”، وسط المزيد من أجواء الحماسة.
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