شاهد.. احمد حلمي يسخر من نجوى كرم: “راكبها عفريت”!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 12:38 مساءً - سخر الفنان المصري أحمد حلمي من تصرف الفنانة اللبنانية نجوى كرم المفاجئ في العرض الأخير من Arabs Got Talent، ليضج الاستوديو بضحك الحضور من جراء تعليقه الطريف.
دث الأمر، عندما أنهى فريق Black & White عرضه في الحلقة الأخيرة من عرب غوت تالنت، فلم تتمالك نجوى كرم نفسها وأخذت تردد كلمة: “يخربيتكم” أكثر من مرة دون توقف.
وعندما طلبت ريا أبي راشد من أحمد حلمي أن يعلق على أداء الفريق، ظلت نجوى كرم تردد الكلمة، مما دفع الأخير للسخرية منها بقوله: “راكبها عفريت ده عفريت انا عارفه” مضيفا “هم طبعا يخرب بيتهم الله يخرب بيوتكم” فضحك الجميع في الاستوديو.
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