بنيامين نتنياهو كلب في كاريكاتور لـ “نيويورك تايمز”

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 12:38 مساءً - اعتذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن كاريكاتير، أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هيئة كلب يرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعرضت الصحيفة لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتير مما اضطرها للاعتذار.

وذكرت “نيويورك تايمز”، في بيان، أن الكاريكاتير تضمن “استعارات معادية للسامية”، وأن الصورة كانت “قبيحة” والسماح بنشرها كان قرارا خاطئا.

وتوجه القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك داني ديان، إلى كبار المسؤولين في الصحيفة، وأعرب عن استيائه من الأمر، وأوضح ديان أن الصورة الكاريكاتورية، تعتبر “معادية للسامية، ووجودها بين صفحات صحيفة مركزية، يشكل تصعيدا في تعبيرات معاداة السامية المتنامية في أنحاء الولايات المتحدة.

واعتذر المسئولون في الصحيفة في محادثات مغلقة على الأمر، وقالوا إن نشر الرسم الكاريكاتوري تم دون علمهم، على حد قول دبلوماسيين.