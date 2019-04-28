شاهد.. احمد سعد: “اللي تتجوز راجل ولو يوم وتتكلم عليه تبقى ست مش تمام”

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 12:38 مساءً - قال أحمد سعد: “الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام”.

جاء ذلك خلال البرومو الذي عرضته فضائية «القاهرة والناس»، لبرنامج «شيخ الحارة»، المقرر عرضه خلال خلال شهر رمضان المقبل.

ويظهر في البرومو عدد من ضيوف البرنامج منهم الراقصة دينا والفنانة رانيا يوسف، وراغدة، والدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي.

يذكر أن المطرب أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب في وقت سابق، لتظهر الأخيرة في وسائل الإعلام لتدلي بأكثر من تصريح مفادها أنها طلبت الطلاق منه قبل 6 أشهر بسبب تضررها منه، كما أدلت بتصريحات أخرى اعتبرها أحمد سعد إساءة له.