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متابعة بتجــــــــــــرد: تصدّر خبر ارتباط النجم العالمي جوني ديب براقصة روسية تدعى بولين جلين عناوين الصحف الأجنبية طيلة الأيام الماضية.
وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تفاصيل تنشر للمرّة الأولى علاقة ديب بالراقصة التي تبلغ من العمر 23 عامًا، حيث أشارت إلى أن جوني تعرف إليها خلال إحدى الحفلات بملهى ليلي شهير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وعلى الفور وقع بغرامها رغم فارق السن بينهما والذي يصل إلى ما يقارب الـ32 سنة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن “بولين” تتميز بالجمال والذكاء وتتميزة في مجال الرقص، حيث سبق وحصدت جوائز ساعدتها في افتتاح مدرسة رقص خاص بها.
يشار إلى أن جوني ديب كان متزوجًا من الممثلة الأمريكية امبر هيرد، وانفصل عنها بعد زواج دام 15 عامًا بسبب تعديه عليها بالضرب نتيجة إدمانه على الكحول والمخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات تنشر لأوّل مرّة عن علاقة جوني ديب بالراقصة الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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