ميغان ماركل تزدري تقليدًا ملكيًا بريطانيًا شهيرًا!

متابعة بتجــــــــــــرد: من المتوقع أن تضع ميغان ماركل طفلها الأول خلال الأيام المقبلة، لكنها وعلى غير خطى التقاليد الملكية، لن تسمح بالتقاط صور لوليدها كما فعلت “كيت ميدلتون” خارج جناح “ليندو” الشهير داخل مستشفى سانت ميري، وهو المكان المفضل لنساء العائلة المالكة، حيث أعربت عن ازدرائها لذلك الفعل.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، قال أصدقاء مقربين لـ”ميغان” في تقارير صحفية، إنها لا تريد ضجة تُضطر فيها إلى القيام بعرض أزياء واستعراض رشاقتها بعد ساعات فقط من الولادة.

وقالت المصادر، إن “ميغان” تشعر بالأسف حيال “كيت” لإجبارها على الظهور مبتسمة بكعب عال في صورة لامعة، لأخذ صورة لها مع “ويليام” وابنهما الجديد “لويس”.

واستخدمت العائلة المالكة جناح ليندو على مدار 4 عقود كجناح الولادة المفضل لهم، حيث أنجبت “كيت” كل من الأمير “لويس” 2018، و”شارلوت” 2015 و”جورج” 2013، وحتى قبل “كيت” ولدت “ديانا” كل من الأمير “ويليام” 1982، و”هاري” 1984، كما وُلد الأمير “بيتر فيليبس” عام 1977 وشقيقته “زارا” 1981 في نفس الجناح أيضًا، لكن من المتوقع أن تخالف “ميغان” التقليد الملكي، وتلد في مكان قريب من منزلها في ويندسور.

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وسبق لـ”ميغان” و”هاري” أن أصدرا بيانا يوضحان فيه أنهما سيفعلون الأمور على طريقتهما الخاصة عندما يتعلق الأمر بتربية طفلهما الأول، وجاء فيه: “اتخذ صاحب السمو الملكي قرارًا شخصيا بإبقاء خطط مجيء طفله الأول سرا، ويتطلع دوق ودوقة ساسكس لمشاركة الأخبار السعيدة مع الجميع بمجرد أن يحظيا بالفرصة للاحتفال الخاص بالعضو الجديد للعائلة المالكة”.

ومن المنتظر أن يتم الترحيب بالطفل من خلال الحساب الرسمي على إنستقرام “ساسكس رويال SussexRoyal”، والذي يحظى بـ4 ملايين متابع حول العالم، ومن المتوقع أن يكون ميلاد الطفل حدثًا عالميًا، حيث سيكون هناك طلب كبير على رؤية الصور، وربما لهذا السبب تحديدا أنشأ حساب “إنستقرام”.