هند صبري تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة هند صبري الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها مع حلول موسم الربيع لهذا العام. وتظهر هند صبري في الصور بإطلالة كاجوال مميّزة حيث تتألق في لقطات نالت استحسان متابعيها. تجدر الإشارة إلى أن هند صبري حصلت مؤخرًا على جائزة “فاطمة الفهرية” لتمكين المرأة وذلك لمساهمتها الفعالة في دعم ممارسة المرأة لتكوين المسؤوليات المهمة في المتوسط.

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