هاني سلامة يسابق الوقت من أجل “قمر هادي”

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري هاني سلامة تصوير مشاهده في مسلسل “قمر هادي” المقرر أن يخوض به السباق الدرامي المقبل قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

المسلسل تدور احداثه حول حياة هاني سلامة حيث يظهر في البرومو تعرض الأخير لحادث سيارة قوي جدً أثناء إحدى سباقات السيارات ويفقد جزء من ذاكرته، ثم تتطور الاحداث تدريجيًا ليعيش صراعًا بين الماضي والمستقبل.

“قمر هادي” تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، مريم حسن، نورهان، محسن محيى الدين، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، أشرف زكي وغيرهم.