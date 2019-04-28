قصي خولي يحتفل مع “عائلته” على إنستجرام

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم السوري قصي خولي بتخطي حسابه على موقع “إنستجرام” الثلاثة ملايين متابع.
ووجه قصي رسالة خاصة إلى محبّيه في هذه المناسبة شكرهم فيها على دعمهم الدّائم له وكتب: “ثلاثة ملاين متابع صار عدد عائلتنا شكرا لله اولا ولمحبتكم ودعمكم الدائم بوساتي لعيونكن الله ولي التوفيق”.
تجدر الإشارة إلى أن قصي خولي يخوض سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب النجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، والعمل من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.
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