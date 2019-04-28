مجهول يحول حياة التركية هاديسا إلى جحيم

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدمت المغنية التركية هاديسا ببلاغ للشرطة بحق شخص مجهول، حوّل حياتها إلى جحيم بإرساله رسائل جنسية لها، فضلاً عن مراقبتها في كل مكان.

وقالت هاديسا في تصريحات خاصة بها: “هناك شخص يبعث لي برسائل على الايميل محتواها جنسي ويلاحقني مكان إلى آخر، هو يعلم الأماكن التي أذهب إليها والملابس التي ارتديها”. وأضافت: “هذا المنحرف يرسل الرسائل إلى بيتي أيضًا”.

وبحسب صحيفة günaydın التركية، بعدما ضاقت بالنجمة هاديسا السبل تقدمت ببلاغ إلى مكتب المدعي العام قالت فيه أنها تعرضت للإهانة والتهديد من قبل ذلك الشخص المجهول الذي يضايقها منذ شهر فبراير الماضي.

وبحسب الصحيفة، عندما تجاهلت هاديسا الايميلات قام المتحرش المجهول بإرسال رسائل إلى بيتها.

وقالت النجمة فى عريضة البلاغ: “هو يتابعني ويعرف كل تفاصيل حياتي، ويرسل رسائله بخط يده مع كروت توضح أنه يعمل لدى شركة مشهورة”. في إحدى الرسائل التي استلمتها النجمة قال لها: “لقد ذهبت إلى باريس مع من؟ لماذا الخيانة؟ ولماذا ترتدين الآن قميصاً وتنورة سوداء؟!”.